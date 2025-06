Partita aperta in assemblea | alta tensione in Mediobanca

L'assemblea di Mediobanca si trasforma in un campo di battaglia, tra tensioni palpabili e decisioni decisive. L’irruzione dei pm nel complesso risiko bancario ha acceso i riflettori su attori chiave come Delfin, Caltagirone e Bpm, lasciando tutti a chiedersi quale sarà l’effetto di questa mossa inaspettata. La partita aperta potrebbe riservare sorprese, mentre il mercato osserva attentamente il prossimo capitolo di questa intricata vicenda.

Difficile prevedere quale sarĂ l’impatto dell’improvvida irruzione dei pm nel risiko bancario, che hanno deciso di mettere sotto i riflettori alcuni dei principali attori della partita in atto, da Delfin al Gruppo Caltagirone fino a Bpm, attraverso la sua controllata Banca Akros, accusati non si capisce bene di cosa per la procedura di cessione di azioni Bpm da parte dello Stato, considerata da tutti come un successo politico e finanziario. Quello che è certo fin da ora è che la tensione a Piazzetta Cuccia è alle stelle. Se è vero, come sembra, che l’inchiesta della procura di Milano sia partita da un esposto proveniente dall’entourage di Mediobanca, l’ingresso a gamba tesa della toghe a poche ore dall’assemblea decisiva per il futuro dell’istituto e, soprattutto, dei suoi vertici, a partire dall’ad Alberto Nagel, può voler dire solo una cosa: che la vittoria nell’assemblea di domani che dovrĂ decidere sull’Ops difensiva su Banca Generali è tutt’altro che certa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Partita aperta in assemblea: alta tensione in Mediobanca

