Parte dall' Umbria per uccidere la ex moglie in mezzo alla strada

Una tragica scena si è consumata nelle vie di Tolentino, quando un uomo ha brutalmente ucciso l’ex moglie in pieno giorno. Gentiana Hudhra, madre di due figli, è stata colpita al collo con violenza, lasciando la comunità sotto shock. L’assassino, Nikollaq Hudhra, ora in custodia nel carcere di Montacuto, ha commesso un gesto che ha sconvolto tutti: un dramma che chiede giustizia e riflessione sulla violenza domestica.

Tolentino sotto choc. Gentiana Hudhra, 45enne di origine albanese e madre di due figli, è stata uccisa dall'ex marito in mezzo alla strada. L'uomo, Nikollaq Hudhra, 55 anni, ora si trova nel carcere di Montacuto. Secondo quanto ricostruito ha accoltellato la donna al collo più volte

