Parole offensive nei confronti di Carlo Legrottaglie | sindacato carabinieri annuncia querele Social network e commenti inaccettabili

In un momento di grande dolore e rispetto per l’impegno dei nostri servitori dello Stato, emergono parole offensive e commenti inaccettabili sui social nei confronti di Carlo Legrottaglie. La Segreteria Regionale del Nuovo Sindacato Carabinieri Puglia condanna fermamente tali atti, sottolineando che nessuna giustificazione può mai esistere per l’omicidio di un ufficiale. È fondamentale mantenere il rispetto e la dignità in ogni discussione pubblica, soprattutto in momenti così delicati.

Di seguito il comunicato: “È inaccettabile leggere sui social commenti che tentano di minimizzare un gesto così efferato, invocando presunte necessità o situazioni di disagio: nulla, e sottolineiamo nulla, può giustificare l’omicidio di un servitore dello Stato”: con queste parole, la Segreteria Regionale del Nuovo Sindacato Carabinieri Puglia stigmatizza le parole irriguardose e offensive che qualcuno ha utilizzato per commentare la tragica morte del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, avvenuta durante un inseguimento, nell’esercizio del suo dovere. “NSC Puglia – affermano Cataldo Demitri e Natalino Leobono, rispettivamente segretario generale e segretario generale aggiunto – esprime il più fermo e indignato cordoglio per la barbara uccisione del collega: un atto vile e ignobile che non solo spegne una vita dedicata allo Stato e alla sicurezza dei cittadini, ma rappresenta anche un attacco diretto ai principi di legalità e convivenza civile su cui si fonda la nostra società”. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Parole “offensive” nei confronti di Carlo Legrottaglie: sindacato carabinieri annuncia querele Social network e commenti inaccettabili

Oggi ha perso la vita in servizio il Brig. Capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie. Questi sono gli uomini e le donne delle Forze dell'ordine. Non servono altre parole. Solo un dolore silenzioso e rispettoso. #carabinieri #guardiadifinanza #forzedellordine Vai su Facebook

Come scrive noinotizie.it: “Siamo profondamente scossi e indignati per quanto accaduto – dichiara il segretario generale regionale di NSC Puglia Cataldo Demitri – e per le inaccettabili giustificazioni che circolano: l’omicidio ...