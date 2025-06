Parma Baseball Club trionfa su San Marino con un 4-3 emozionante

In un emozionante incontro che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso, Parma Baseball Club ha conquistato una vittoria rocambolesca contro San Marino, con il punteggio di 4-3. Una partita ricca di colpi di scena e talento, che ha mostrato la passione e la determinazione di entrambe le squadre. Ecco come i nostri eroi sono riusciti a trionfare in questa sfida indimenticabile…

PARMA BASEBALL CLUB 4 SAN MARINO 3 PARMA: Angioi 2b (24), Gonzalez ed (24), Geraldo ss (13), Concepcion 3b (04), Astorri dh (04), Mineo r (14), Flisi es (03), Ascanio 1b (03), Battioni ec (14). SAN MARINO: Batista dh (13), Celli ec (15), Helder (Di Fabio es (24) 1b (01), Proctor r (24), Angulo 2b (15), Pieternella esed (03), Diaz ed1b (13), Marlin ss (13), Servidei 3b (13). Successione - San Marino: 102 000 000 = 3 bv 10 e 1. Parma: 000 002 002 = 4 bv 7 e 2. Lanciatori: Lage (i) rl 5, bvc 1, bb 2, so 5, pgl 0; Leal (r) rl 2.1, bvc 3, bb 1, so 4, pgl 2; Mendez (L) rl 1.1, bvc 3, bb 0, so 3, pgl 2; Casanova (i) rl 6, bvc 9, bb 4, so 5, pgl 3; Kourtis (W) rl 3, bvc 1, bb 1, so 2, pgl 0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net ¬© Sport.quotidiano.net - Parma Baseball Club trionfa su San Marino con un 4-3 emozionante

Serie A: Palfinger sconfitta da San Marino, Poviglio cade contro Crocetta Parma - La Palfinger, reduce da due sfide di Serie A contro San Marino, non trova fortuna. La squadra reggiana, ridotta nel roster, subisce una pesante sconfitta per 5-0 nel primo incontro.

