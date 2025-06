Parla Tiziana Giardoni moglie di Stefano D' Orazio | Sua figlia? Voleva solo i soldi Basta fango su mio marito

Dopo anni di silenzio, Tiziana Giardoni, moglie di Stefano D'Orazio, decide di rompere il suo velo di riserbo. Determinata a difendere la memoria del marito e a chiarire le controversie che lo hanno coinvolto, denuncia falsità e ingiustizie che hanno macchiato il suo ricordo. Con coraggio e determinazione, Tiziana si prepara a raccontare la verità, perché la memoria di Stefano merita rispetto e serenità. E andiamo...

Non ci sta Tiziana Giardoni e dopo "anni" di silenzio ha deciso di parlare per "difendere la memoria di mio marito Stefano dai commenti gratuiti e dalle falsità che ho letto e sentito in questi ultimi mesi". È arrabbiata e afferma che la realtà dei fatti viene costantemente distorta. Ma andiamo. 🔗 Leggi su Today.it