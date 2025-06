Paris Saint-Germain contro Atletico Madrid

L'attesa è finita: il Paris Saint-Germain e l'Atletico Madrid si preparano a scrivere un nuovo capitolo della loro storia in una sfida che promette emozioni intense. Dopo il trionfo in Champions League, i parigini si immergono con ambizione nella Coppa del Mondo 2025, mentre gli spagnoli cercano di mettere in discussione il loro avversario. Chi uscirà vittorioso da questa battaglia epica? Scopriamolo insieme!

2025-06-13 15:24:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Match Anteprima per . Paris Saint-Germain inizia sabato la loro campagna di Coppa del Mondo del 2025 a Pasadena contro l’Atletico Madrid. Fresco del trionfo finale della Champions League, i parigini sono considerati uno dei favoriti del torneo. L’Atletico Madrid, nel frattempo, arriva in California dal retro di una stagione mista di Laliga, finendo 12 punti dalla parte superiore. La squadra di Diego Simeone è considerata estranea, ma non dovrebbe essere cancellata dato il loro pedigree del torneo e la capacità di competere con qualsiasi lato del mondo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Mondiale per Club 2024 - 2025 › Gruppo B; PSG-Atletico Madrid, primo big match al Mondiale per Club: le formazioni e lo stato di forma; Champions ?? OGGI PSG - Club Atlético de Madrid in diretta TV8, a seguire Gialappas Night.

