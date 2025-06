Parco Robinson le transenne rotte ad altezza bambino sono un pericolo enorme

Le transenne rotte ad altezza bambino nel parco Robinson rappresentano un rischio serio per i piccoli visitatori, minando la sicurezza di questo prezioso spazio verde del quartiere Pilastro. Nonostante gli interventi di riqualificazione finanziati con i fondi Pnrr, alcuni problemi persistono, sollevando domande sulla reale efficacia delle opere. È fondamentale intervenire rapidamente per garantire che il parco torni ad essere un luogo sicuro e accogliente per le famiglie.

Il parco Robinson, cuore verde del quartiere Pilastro, recentemente oggetto di un intervento di riqualificazione finanziato con fondi Pnrr, torna a far discutere. Nonostante i lavori abbiano previsto il riposizionamento delle porte da calcio e la posa di un nuovo fondo in erba – già in gran parte.

