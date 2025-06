Paperetti e gli altri. L’omaggio ai nostri atleti.

Un gesto di grande riconoscimento si è diffuso nel cuore di Pistoia: durante l'ultima riunione del consiglio comunale, l'intera città ha voluto celebrare i talenti sportivi locali. Tra applausi e orgoglio, sono stati omaggiati tre atleti pistoiesi per le loro eccezionali imprese, con un particolare tributo a Niccolò Paperetti, protagonista nel mondo paralimpico della scherma. Un segnale forte di sostegno e ammirazione per chi porta alta la bandiera di Pistoia.

PISTOIA Nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale, grazie alla presentazione della comunicazione del consigliere di "Avanti Pistoia" Salvatore Patanè e dei suoi colleghi Francesco Pelagalli (Fdi) e Stefania Nesi (Pd), l’intera aula ha voluto omaggiare per i risultati ottenuti in campo sportivo tre atleti pistoiesi. In primis, in ambito paralimpico, si tratta di Niccolò Paperetti che sta conquistando importanti allori con la Scherma Pistoia 1894 che ha conseguito, di recente, la medaglia di bronzo ai campionati italiani assoluti. "Tutti in questa città conoscono la storia di Niccolò (fu investito da un auto, in sella alla sua bici, a Candeglia qualche anno fa ed è rimasto a lungo in coma prima di tornare a condurre una vita normale, ndr) – dice Patanè – e vorrei che ogni atleta, e ognuno di noi, guardasse a lui come un esempio per la collettività". 🔗 Leggi su Lanazione.it