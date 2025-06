Papa | Combattenti si fermino nel mondo

Il Papa rinnova il suo appello alla pace, chiedendo ai combattenti di deporre le armi e di proteggere i civili. Dalla Piazza San Pietro, un messaggio di speranza e di solidarietà si leva forte, invocando il dialogo e l'impegno internazionale per alleviare le sofferenze delle popolazioni colpite. È un richiamo urgente a mettere fine alle violenze e a riscoprire la via della pace, perché solo così possiamo costruire un futuro di speranza e ricostruzione.

12.30 Acora un appello del Papa per la pace lanciato da Piazza San Pietro all'Angelus. Papa Leone XIV ha detto: "Rinnovo l'appello ai combattenti affinché si fermino, proteggano i civili e intraprendano il dialogo per la pace". Poi: "Esorto la comunità internazionale a intensificare gli sforzi per fornire almeno l'assistenza essenziale alla popolazione colpita dalla grave crisi umanitaria. Continuiamo a pregare per la pace in M.O,in Ucraina, nel mondo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it