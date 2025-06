Papa Leone XIV sul maxischermo dei White Sox | Portiamo la pace nel mondo

Un messaggio di pace e speranza si diffonde tra le luci dei maxischermi dei White Sox: Papa Leone XIV, primo papa americano, invita i giovani a cercare significato e speranza in Dio e nel servizio agli altri. Le sue parole, vibranti di fede e positivitĂ , risuonano come un richiamo universale a diventare fari di speranza nelle proprie comunitĂ . In un mondo in continua evoluzione, il suo messaggio ci invita a riflettere e ad agire con cuore aperto.

Nelle sue prime parole rivolte ai cittadini americani, Papa Leone XIV si è rivolto ai giovani su come trovare speranza e significato nella loro vita attraverso Dio e nel servizio agli altri. “Mentre vi riunite come comunitĂ di fede, mentre festeggiate nell’arcidiocesi di Chicago, mentre offrite la vostra esperienza di gioia e di speranza, potete scoprire che anche voi siete davvero fari di speranza”, ha detto il primo papa americano in un video trasmesso sul maxischermo dello stadio di baseball dei White Sox a Chicago. L’evento, ambientato nella cittĂ natale di Leone XIV e nello stadio della sua squadra del cuore, è stato organizzato dall’ arcidiocesi di Chicago in onore della sua recente elezione a Papa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV sul maxischermo dei White Sox: “Portiamo la pace nel mondo”

In questa notizia si parla di: papa - leone - maxischermo - white

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà ?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

#SavetheDate A Mugnano venerdì sera sarà installato un maxischermo per vedere tutti insieme il nostro Napoli! A breve tutte le info sull'organizzazione! #StayTuned Vai su Facebook

Emozionati davanti al maxischermo per Papa Leone XIV; Papa Francesco, news del 25 aprile. chiusa la sua bara. In 250 mila gli hanno reso omaggio. Trump atterrato a Roma; Alcaraz, la Roma e… il baseball, papa Leone XIV e l’amore per lo sport.

Papa Leone XIV sul maxischermo dei White Sox: "Portiamo la pace nel mondo" - (LaPresse) Nelle sue prime parole rivolte ai cittadini americani, Papa Leone XIV si è rivolto ai giovani su come trovare speranza e significato ... Secondo stream24.ilsole24ore.com