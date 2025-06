Papa Leone XIV | Serve accompagnamento tenero e cristiano per i malati gravi

In un messaggio carico di speranza e umanità, Papa Leone XIV ci invita a riscoprire la bellezza di un accompagnamento tenero e cristiano per chi affronta malattie gravi. La sua voce si fa portatrice di un messaggio di amore e vicinanza, specialmente in occasione della Giornata della Vita 2025. Restate con noi e abbonatevi a DayItalianews, perché ogni vita merita attenzione e compassione.

Un messaggio di speranza per la Giornata della Vita 2025. Papa Leone XIV ha lanciato un forte appello a favore di un accompagnamento umano e spirituale per le persone gravemente malate, sottolineando la necessità di una vicinanza "tenera e cristiana". L'invito del Pontefice è contenuto in un messaggio firmato dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin e indirizzato all' arcivescovo di Liverpool, mons. John Sherrington, in occasione della Giornata della Vita 2025, promossa dalle Conferenze Episcopali di Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda. Difendere la dignità e la compassione nella sofferenza.

