Papa Leone XIV ci invita a riscoprire la forza dell’amore cristiano nel prendersi cura dei malati più gravi. Con un messaggio di speranza e compassione, sottolinea l’importanza di un accompagnamento tenero e dignitoso, che rifletta i valori evangelici. In un mondo che spesso si distrae, questa chiamata è un appello urgente a costruire una società più umana e solidale, centrata sull’amore che salva e dà conforto.

AGI - Serve un accompagnamento "tenero e cristiano dei malati gravi". Questa l'indicazione di Papa Leone XIV in un messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Parolin all'arcivescovo di Liverpool, mons. John Sherrington, per la Giornata della Vita 2025 delle Conferenze Episcopali di Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda. Papa Leone incoraggia la società, nell'accompagnamento di chi soffre e a non minare "una civiltà fondata sull'amore autentico e la compassione genuni". Il nuovo Pontefice non utilizza il termine eutanasia ma vi allude chiedendo una "testimonianza comune della dignità che Dio dona a ogni persona, senza eccezioni", descrivendo il mistero della sofferenza, "cosi' presente nella condizione umana". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Papa Leone XIV: "Serve accompagnamento tenero e cristiano dei malati gravi"

