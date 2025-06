Papa Leone XIV | Preghiamo per la pace in Medio Oriente Ucraina e Nigeria

sentire, toccando le corde profonde dell’animo di tutti noi. Con un appello sincero e urgente, Papa Leone XIV invita a riflettere sull’importanza della pace e della solidarietà globale, affinché il dolore e la sofferenza non siano più il prezzo da pagare per l’odio e la guerra. È ora di unirsi in preghiera e azione per costruire un futuro di speranza e concordia.

Un appello accorato alla pace risuona ancora una volta da piazza San Pietro. Durante la recita dell'Angelus, Papa Leone XIV ha rivolto il suo pensiero alle aree del mondo segnate da conflitti e violenze, chiedendo alla comunità internazionale e ai fedeli di unirsi nella preghiera per la pace in Medio Oriente, in Ucraina e in tutto il mondo. Il massacro in Nigeria: 200 vittime nella notte. L'intervento del Pontefice si è fatto particolarmente intenso nel ricordare la tragedia avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 giugno nella città di Yelewata, nello stato di Benue, in Nigeria. "Nella notte tra il 13 e il 14 giugno nella città di Yelewata nell'area amministrativa locale di Guma nello stato di Benue, in Nigeria, si è verificato un terribile massacro in cui circa 200 persone sono state uccise con estrema crudeltà, la maggior parte delle quali erano sfollati interni, ospitati dalla missione cattolica locale" ha dichiarato Papa Leone XIV davanti a una folla raccolta in silenzio.