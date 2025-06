Paolo Palazzi guida il Fano calcio amputati al bronzo in Champions League

paolo palazzi guida il fano calcio amputati al bronzo in champions league. "Verso questi ragazzi mi pongo in maniera del tutto naturale, anzi pretendo. Qualche volta mi arrabbio e gli dico: non mi importa niente se avete una gamba sola, dovete fare quello che vi dico. E lo fanno, perché a spingerli è la loro enorme passione". È l’atteggiamento giusto quello di Palazzi, che con determinazione e cuore ha portato la sua squadra alla conquista di un prestigioso podio europeo, dimostrando che la forza di volontà supera qualsiasi limite.

"Verso questi ragazzi mi pongo in maniera del tutto naturale, anzi pretendo. Qualche volta mi arrabbio e gli dico: non mi importa niente se avete una gamba sola, dovete fare quello che vi dico. E lo fanno, perché a spingerli è la loro enorme passione". E’ l’atteggiamento giusto quello di Paolo Palazzi, mister della squadra di calcio amputati di Fano, che alle ultime finali di Champions League ad Ankara ha portato a casa la medaglia di bronzo e a fine giugno andrà all’assalto di un altro scudetto: "Insieme ne abbiamo vinti tre, oltre a tre Coppe Italia e una Supercoppa, e spero di metterne in bacheca un altro fra poco: la rivale sarà quella di sempre, Vicenza, infarcita di nazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Paolo Palazzi guida il Fano calcio amputati al bronzo in Champions League

In questa notizia si parla di: paolo - palazzi - fano - calcio

Occhio alla NOTIZIA ~ Il telegiornale di FanoTV ~ Seguici sul canale 19 del digitale terrestre (visibile in tutta la Regione Marche) o sul nostro sito... Vai su Facebook

Paolo Palazzi guida il Fano calcio amputati al bronzo in Champions League.

Paolo Palazzi guida il Fano calcio amputati al bronzo in Champions League - Il mister Palazzi porta il Fano calcio amputati al bronzo in Champions League, puntando ora al prossimo scudetto. Lo riporta msn.com