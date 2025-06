Panico in via della Repubblica ragazza aggredita e rapinata | mavivente rintracciato e arrestato

Un episodio di grande paura ha sconvolto ieri pomeriggio via della Repubblica a Foggia, quando una ragazza è stata aggredita e rapinata da un uomo che le ha strappato lo zaino con il pc, il portafoglio e altri effetti personali. La scena, piena di tensione, ha generato panico tra i passanti, ma fortunatamente l’aggressore è stato rapidamente rintracciato e arrestato dalle forze dell’ordine, restituendo un senso di sicurezza alla comunità.

Avvicina una ragazza e le strappa via lo zaino contenente pc, portafoglio e altri effetti personali: è, in breve, quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, in viale della Repubblica, a Foggia, dove sono stati vissuti momenti di concitazione e paura. Vittima dell'accaduto è una ragazza.

