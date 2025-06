Palomonte indiano ucciso e fatto a pezzi in aula i carabinieri e la donna che trovò il cadavere

Un episodio atroce scuote Palomonte, un piccolo comune del salernitano, dove si svolge il processo per un omicidio terribile: Singh Gurinder, bracciante agricolo, è stato brutalmente ucciso, smembrato e abbandonato nel vallone Vonghia. Mentre le testimonianze si susseguono nell’aula della Corte d’Assise di Salerno, si cerca di fare luce su questa tragica vicenda. La verità sta emergendo, ma il percorso giudiziario è ancora lungo e complesso.

Tempo di lettura: 4 minuti Palomonte (Sa). Prosegue con l’ascolto dei testi della Procura della Repubblica di Salerno dinanzi al Procuratore Generale e al collegio dei giudici della Corte d’Assise di Salerno, il processo per l’ omicidio dell’operaio bracciante agricolo indiando Singh Gurinder, ucciso, fatto a pezzi e gettato nel vallone Vonghia, nel comune di Palomonte, nel dicembre del 2021 ed il cui cadavere su ritrovato solo nel febbraio dell’anno successivo da una famiglia di pastori del posto. Il processo che vede imputate sei persone, tra cui un indiano nonché collega della vittima e ritenuto l’assassino del 35enne, la datrice di lavoro della vittima e amici e parenti dell’imprenditrice, accusati a vario titolo dei reati di omicidio aggravato, decapitazione, occultamento di cadavere, favoreggiamento e falsa testimonianza, ha preso il via pochi mesi fa, a seguito della decisione del Gip di rinvio a giudizio dei sei indagati e dell’ arresto del collega della vittima che si trova rinchiuso nel carcere di Fuorni e che è ritenuto dagli inquirenti l’assassino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Palomonte, indiano ucciso e fatto a pezzi, in aula i carabinieri e la donna che trovò il cadavere

