Pallamano Romagna | Nuovi Gironi e Sfide per la Serie A Silver

Netto cambiamento in A Silver dove militerà la Pallamano Romagna. Anzitutto, i gironi saranno due, composti da 12 squadre, e probabilmente gli arancioblù saranno inseriti nel girone meridionale. Variano anche i verdetti che vedono la prima classificata di ogni raggruppamento salire in serie A Gold mentre le ultime due formazioni saranno retrocesse in serie B. "Il campionato – esordisce il presidente Vito Sami – è stato molto semplificato. Il problema è che pare che alcune società non si iscrivano per motivi economici e sarebbe triste non assistere a due gironi al completo. Comunque sospenderei la valutazione in attesa di capire quante squadre si iscrivono alla scadenza del termine.