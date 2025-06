Pallacanestro Jesi approda in Serie B Interregionale | ufficiale la fusione con Roseto 2020

Un'entusiasmante novità scuote il panorama del basket marchigiano: Pallacanestro Jesi fa il grande salto e approda in Serie B Interregionale grazie alla fusione con Roseto 2020. Dopo settimane di rumors, l’accordo è ora ufficiale, aprendo una nuova era per il club e rafforzando la presenza della regione in questa prestigiosa categoria. Un passo deciso verso il futuro che promette spettacolo e grandi sfide. La stagione che sta per iniziare sarà da non perdere!

Le Marche avranno un’altra squadra il prossimo anno nella serie B Interregionale, la quarta categoria del basket italiano. E’ arrivata ieri l’ufficializzazione dell’accordo tra il Roseto 2020, la seconda squadra di Roseto, e la Pallacanestro Jesi che compie un altro passo dai tornei regionali, dove militava lo scorso anno, e approda in B Interregionale. Un accordo di cui si parlava da tempo e che ora è diventato ufficiale con un comunicato giunto ieri sia da parte risetana che jesina: si parla di fusione ma nei fatti al momento in cui la Federazione Italiana Pallacanestro ratifichera l’accordo nei giro di pochi giorni il diritto della B Interregionale che era del Roseto 2020 passerà alla Pallacanestro Jesi che ovviamente giocherà le sue partite nella città jesina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pallacanestro Jesi approda in Serie B Interregionale: ufficiale la fusione con Roseto 2020

Da ilrestodelcarlino.it: La Pallacanestro Jesi giocherà in Serie B Interregionale grazie alla fusione con Roseto 2020, riportando il derby anconetano.