Pallacanestro Cantù doppia festa | dopo la Serie A il nuovo palazzetto atteso da 40 anni

Una notte indimenticabile a Cantù, dove la passione per il basket ha reso realtà un sogno lungo 40 anni. Dopo aver riconquistato la Serie A, la città si prepara a una doppia celebrazione: la storica promozione e l’atteso nuovo palazzetto, simbolo di rinascita e futuro. La passione di Cantù per il basket brilla più forte che mai, pronta a scrivere nuovi capitoli di gloria. È stato un viaggio molto lungo e pieno di emozioni: bentornata in Serie A!

Cantù, 15 giugno 2025 – Nella sua gloriosa storia sono tante le coppe e i titoli collezionati dalla Pallacanestro Cantù, ma pochi hanno il sapore della promozione in Serie A riconquistata venerdì sera contro Rimini. Un sogno che ha riportato in paradiso una città in cui il basket è “lo sport” per antonomasia e dove l’altra sera si è festeggiato per tutta la notte. “È stato un viaggio molto lungo e pieno di emozioni: bentornata in Serie A Pallacanestro Cantù! – l’omaggio di Cantù Arena –. Orgogliosi di essere al vostro fianco in questo percorso. Ora tocca a noi riportarvi a casa”. Un impegno che vale la promozione perché la prossima impresa da realizzare in città è la costruzione del nuovo palazzetto dello Sport, atteso a Cantù da oltre 40 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pallacanestro Cantù, doppia festa: dopo la Serie A, il nuovo palazzetto atteso da 40 anni

