Il Palermo FC ha ufficialmente annunciato l’esonero di Alessio Dionisi, segnando un importante cambio di rotta per il club. La decisione, comunicata attraverso un comunicato ufficiale, apre le porte a nuove strategie e sfide, con Filippo Inzaghi pronto a prendere in mano le sorti della squadra. Restate sintonizzati per tutti i dettagli e le novità su questa importante transizione.

L’annuncio ufficiale del Palermo sull’esonero di Alessio Dionisi, ormai ex allenatore rosanero. Tutti i dettagli in merito alla scelta Di seguito il comunicato ufficiale del Palermo sull’esonero di Alessi Dionisi. Atteso a breve l’annuncio sulla nomina di Filippo Inzaghi. IL COMUNICATO UFFICIALE – «Il Palermo FC comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Alessio Dionisi. A Dionisi e al suo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Palermo, ufficiale l’esonero di Dionisi: il comunicato

