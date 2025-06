Palermo cambio in panchina | Dionisi saluta Inzaghi pronto a guidare i rosanero

Palermo celebra un nuovo inizio: dopo la scomparsa di Alessio Dionisi, il club rosanero sceglie di voltare pagina e affidarsi a Inzaghi, pronto a riportare entusiasmo e successi. La decisione segna una svolta importante nella storia recente della squadra, che cerca di riscrivere il proprio destino sotto una guida fresca e carica di ambizioni. Con questa mossa, il Palermo dimostra di voler puntare in alto e di credere nel potenziale del nuovo allenatore.

Il Palermo FC volta pagina. Con una nota diffusa nella giornata di ieri, la società di viale del Fante ha annunciato l’esonero di Alessio Dionisi, sancendo così la fine di un rapporto che, nonostante le aspettative iniziali, non ha portato ai risultati sperati. Decisivo, in particolare, il deludente finale di stagione che ha compromesso le ambizioni del club rosanero. Alessio Dionisi Nel comunicato ufficiale, il club ha espresso gratitudine verso il tecnico toscano e il suo staff: “Il Palermo FC comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Alessio Dionisi. A Dionisi e al suo staff un ringraziamento per il lavoro svolto e il miglior in ‘bocca al lupo’ per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia rosanero”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Palermo, cambio in panchina: Dionisi saluta, Inzaghi pronto a guidare i rosanero

