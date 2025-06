palazzo gallio ritorna a splendere

Palazzo Gallio torna a splendere, simbolo di rinascita e valorizzazione storica. Ieri pomeriggio, un emozionante evento ha celebrato il completamento dei lavori di rifacimento della copertura, un intervento fondamentale per preservare questa straordinaria testimonianza culturale. Con un investimento di 650mila euro, cofinanziato da Regione Lombardia e dal Consorzio BIM del Lago di Como, il nuovo manto garantisce ora stabilitĂ e bellezza duratura. Dopo il rifacimento del...

Pomeriggio di festa ieri a Palazzo Gallio per celebrare la conclusione dei lavori di rifacimento della copertura, costati 650mila euro e finanziati in parte da Regione Lombardia e in parte dai fondi del Consorzio BIM del Lago di Como. L’intervento è stato di vitale importanza in quanto il manto esistente, realizzato nell’anno 1993 versava in condizioni di estrema precarietĂ causando diverse infiltrazioni d’acqua. "Dopo il rifacimento del giardino, il restauro della cappella al piano nobile da parte dell’Accademia Galli ora il palazzo è stato protetto per gli anni futuri – ha spiegato il presidente della ComunitĂ Montana Valli del Lario e del Ceresio, Mauro Robba – La comunitĂ Montana è proprietaria del palazzo e con grande lungimiranza sta attuando per fasi un grande progetto di riqualificazione che entro due anni trasformerĂ palazzo Gallio in un polo culturale di eccellenza di rilevanza regionale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it