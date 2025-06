Palazzo Brunner-Segré restituito alla comunità | sarà casa della Fondazione Aquileia

Palazzo Brunner Segré, simbolo di storia e cultura nel cuore di Aquileia, è stato restituito alla comunità come nuova casa della Fondazione Aquileia. Questo straordinario restauro conservativo apre le porte a un autentico scrigno di archeologia, architettura e memoria collettiva. In occasione delle Giornate europee dell’archeologia, l'edificio rinasce, pronto a ospitare eventi, mostre e iniziative che valorizzano il patrimonio locale e coinvolgono cittadini e visitatori in un viaggio tra passato e presente.

Un autentico scrigno di storia, archeologia e architettura torna a nuova vita nel cuore della città romana. In occasione delle Giornate europee dell'archeologia, è stato inaugurato il restauro conservativo di Palazzo Brunner-Segré, edificio storico di via Roma che diventerà la nuova sede della.

