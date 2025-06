Pakpour il boia dei Pasdaran che ha in mano il destino dell' Iran

Il generale Mohammad Pakpour, noto come il “boia dei Pasdaran”, si prepara a guidare l'Iran in un momento di grande tensione. Con alle spalle oltre dieci anni di comando delle forze terrestri dei Guardiani della Rivoluzione, la sua nomina segna un nuovo capitolo di fermezza e determinazione. La milizia fedele al regime, forte di circa 200.000 uomini, continua a essere il cuore pulsante delle strategie di potere iraniane, e il suo destino rimane strettamente intrecciato con quello del paese.

Dopo l'uccisione del comandante della Guardia Rivoluzionaria pasdaran, Hossein Salami, negli attacchi aerei israeliani, il regime iraniano ha nominato un successore non meno agguerrito del precedente. È il generale Mohammad Pakpour, 64 anni, nativo di Arak. Fino a ieri era capo, dal 2009, delle forze terrestri dei pasdaran. Giova ricordare che i “guardiani”, ovvero Sepah-e-Pasdaran, la milizia fedelissima del regime, stimata in 200.000 uomini, è suddivisa in un esercito di terra, una marina e un’aviazione, oltre alle forze speciali Quds, che ne fanno forze armate parallele a quelle regolari. Pakpour è stato promosso a capo supremo di tutte le forze pasdaran facendo valere un curriculum notevole. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it