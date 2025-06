Pagelle Juventus Roma Under 16 | bomber Demichelis Santa Maria decisivo Rigo essenziale – VOTI

Scopri le pagelle della sfida tra Juventus e Roma Under 16, un duello all'insegna dell'emozione e del talento. Analizziamo i protagonisti, dai bomber come Demichelis alle figure decisive come Rigo, e assegnamo i voti per una panoramica completa della semifinale di ritorno 2024/25. Chi ha brillato e chi ha fatto la differenza? Ecco i giudizi dettagliati che svelano il talento emergente del calcio giovanile italiano.

di Fabio Zaccaria Pagelle Juventus Roma Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la semifinale di ritorno. (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Roma Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la semifinale di ritorno del campionato 202425 Giaretta 7 – Tiene a galla i suoi nei momenti più a tinte giallorosse, non particolarmente impegnato nel primo tempo dà comunque il suo contributo. Nel secondo tempo pronti via e para un rigore ma nulla può sulla ribattuta. Rigo 8 – Spinge come un treno sulla destra creando continuamente superiorità numerica sulla corsia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Roma Under 16: bomber Demichelis, Santa Maria decisivo, Rigo essenziale – VOTI

