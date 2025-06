Paga per la bancarella alla fiera ma è una truffa

Durante il negoziato con la malcapitata commerciante, la truffatrice aveva promesso un'opportunità imperdibile, ma si è rivelata un'ingannevole illusione. La sua farsa è stata smascherata grazie all'intervento tempestivo delle autorità, che hanno chiuso il cerchio su questa truffa ai danni di un imprenditore onesto. La vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale vigilare e difendersi dagli inganni che possono insidiare anche gli ambienti più affollati e promettenti.

Paga profumatamente per collocare una bancarella all’esterno del suo negozio in piazza durante la Fiera. Ma l’interlocutrice è una truffatrice, e i documenti sono falsi. L’esercente beffata ha presentato denuncia alla Polizia locale, e il cerchio si è chiuso. Ai danni della responsabile della truffa, presto identificata, è stata spiccata una denuncia doppia: per il raggiro e per falso. Durante il negoziato con la malcapitata commerciante, la donna aveva infatti addirittura esibito documenti e attestazioni su carta intestata del Comune di Melzo. Ora il comandante della Polizia Locale Ugo Folchini lancia l’appello: "Potrebbe essere capitato ad altri: qualora così fosse, venite a denunciare". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paga per la bancarella alla fiera, ma è una truffa

In questa notizia si parla di: paga - bancarella - fiera - truffa

Fiera del Levante, a Bari 20 indagati per truffa: "L'ente non aveva i requisiti per i fondi pubblici"

Si legge su bari.repubblica.it: componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio generale della Fiera.