Padre picchia arbitro ipotizzata anche la rapina

Un episodio sconcertante scuote Arezzo: un padre di 45 anni, coinvolto nell’aggressione a un giovane arbitro dopo una partita under 12, si trova ora sotto indagine per ulteriori accuse che potrebbero sfociare anche in rapina. La vicenda mette in luce quanto possa essere grave la reazione di fronte alla frustrazione sportiva, sollevando interrogativi sulla gestione della passione e del comportamento nei contesti giovanili. La vicenda è ancora in evoluzione.

Arezzo, 15 giugno 2025 – S i aggrava la posizione del 45enne, padre di un giocatore della Vis Pesaro, che domenica 8 giugno ha aggredito un arbitro 19enne al termine di una partita under 12 allo stadio comunale di Arezzo tra la formazione locale e la Vis Pesaro. L'uomo, già indagato per lesioni aggravate e sequestro di persona, potrebbe dover rispondere anche di rapina. Nel corso di una perquisizione nella casa del 45enne a Pesaro, disposta dalla pm Elisabetta Iannelli, particolare anticipato dal Corriere di Arezzo, i carabinieri hanno rinvenuto due orologi appartenenti al giovane direttore di gara, probabilmente sottratti mentre era tramortito dalle botte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Padre picchia arbitro, ipotizzata anche la rapina

