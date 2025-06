Padre e figlio maturandi insieme la storia di Luigi e Alessandro due generazioni all’esame Il punto di forza? Lo studio condiviso

In un mondo che corre veloce, Luigi e Alessandro dimostrano che la condivisione e la solidarietà tra generazioni sono strumenti potenti per affrontare le sfide. Maturandi nello stesso istituto, loro storia è un esempio di come il legame familiare possa diventare la chiave del successo. La loro esperienza ci insegna che, con determinazione e supporto reciproco, ogni traguardo diventa più raggiungibile. E questa è solo l’inizio di un nuovo capitolo.

Luigi, 56 anni, e suo figlio Alessandro, 18, si preparano a vivere un momento unico: il conseguimento del diploma di scuola superiore nello stesso istituto, l’“Alessandro Volta” di Frosinone, entrambi nell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

