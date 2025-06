Padel toscano | Centro Padel Firenze chiude la stagione di serie A con successo

Il padel toscano si conferma protagonista di alti traguardi e grandi emozioni. Il Centro Padel Firenze, con il suo team neo promosso Maluva, chiude la prima stagione di Serie A con un secondo posto femminile e una sicura salvezza maschile. Un risultato che testimonia il talento e la crescita di questa disciplina in Toscana. Siamo davvero orgogliosi di quanto raggiunto e pronti a scrivere nuovi capitoli di successo nel panorama del padel italiano.

Il padel toscano festeggia i risultati della formazione neo promossa del Maluva - Centro Padel Firenze che chiude, la prima stagione di serie A, con un secondo posto assoluto al femminile e una salvezza per il settore maschile. "Siamo davvero contenti e soddisfatti per quello che i ragazzi e le ragazze sono riuscite a fare - spiega Massimo Piazzini, sponsor e coordinatore delle squadre - tra l’altro sia in semifinale che in finale non potevamo contare su Giulia Cascapera infortunata e quindi avevamo una pedina in meno, ma il secondo posto dimostra che siamo ad alti livelli nel femminile e la salvezza maschile è davvero un risultato straordinario visto il tasso tecnico di questo campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net