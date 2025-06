Pacquiao e la tentazione dell' immortalità | perché i campioni tornano sul ring

Pacquiao, a 46 anni, sfida il trentenne Barrios nel tentativo di conquistare un nuovo titolo mondiale e di avvicinarsi alle leggendarie imprese di Hopkins e Foreman. La passione per il ring e la sete di immortalità spingono i campioni a sfidare i limiti dell’età, dimostrando che il vero eroe non si arrende mai. Da Ali a Leonard, la storia ci insegna che i grandi non si arrendono al tempo…

