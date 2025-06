Pachuca Salisburgo | dove vederla orario e probabili formazioni

Preparati a vivere un match imperdibile al TQL Stadium di Cincinnati, dove il Mondiale per Club porta in scena Pachuca-Salisburgo. Scopri orario, dove vedere la partita in TV e le probabili formazioni per non perdere neppure un momento di questa sfida avvincente. Rimani con noi, perché ti sveleremo tutte le ultime novità per seguire al meglio questa emozionante giornata calcistica!

Al TQL Stadium va in scena la sfida del Mondiale per Club Pachuca Salisburgo: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al TQL Stadium di Cincinnati¬†si giocher√† la gara valevole per la prima giornata della fase a gironi del¬†Mondiale per Club¬†tra¬†Pachuca Salisburgo. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com ¬© Calcionews24.com - Pachuca Salisburgo: dove vederla, orario e probabili formazioni

