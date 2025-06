Pace a Gaza oggi migliaia in marcia | Fermare il massacro di innocenti

Oggi, al parco Peppino Impastato di Marzabotto, migliaia di persone si sono radunate per la marcia "Save Gaza - Fermiamo il governo di Israele", un gesto di solidarietà e richiesta di pace in Medio Oriente. Con oltre 170 associazioni coinvolte, l'evento è una forte dimostrazione di unità contro il massacro di innocenti. La voce di chi chiede giustizia e umanità non si ferma: insieme, possiamo fare la differenza.

Bologna, 15 giugno 2025 - Sono arrivati a migliaia e continuano ad arrivare al parco Peppino Impastato di Marzabotto per ' Save Gaza - Fermiamo il governo di Israele ', la grande marcia nazionale per mandare un messaggio forte e chiaro sul conflitto in Medio Oriente. Il corteo doveva partire alle 11, ma è partito in anticipo sulla tabella di marcia intorno alle 10,30. Oltre 170 associazioni, pullman, treni, macchine, politici, istituzioni, tantissime bandiere della Pace e della Palestina per il corteo verso il Poggiolo di San Martino di Caprara a Monte Sole, nei luoghi dell'eccidio nazifascista del 1944 dove persero la vita circa 800 persone.

Global March to Gaza 2025: migliaia in marcia per la pace e la fine dell’assedio https://glistatigenerali.com/esteri/medio-oriente/global-march-to-gaza/… #globalmarchtoGaza Vai su X

MARCIA PER GAZA Decine di migliaia a Roma alla manifestazione organizzata dall'opposizione, per dire fermiamo il massacro in Palestina. "Non siamo contro il popolo di Israele, anzi - dice Stefano Bonaccini - Siamo per due popoli due Stati, in pace" Vai su Facebook

