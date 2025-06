Out of Control Army | spicy ska from Mexico - 10 years tour

Prepariamoci a un ritorno esplosivo: Out of Control Army, la leggendaria band mexicana di spicy ska, torna in Italia per un tour di dieci anni! Dopo aver infiammato i Bagni Vernier di Bordighera, si esibiranno anche per la prima volta a Genova, portando un’energia contagiosa e vibrazioni autentiche. Groove Yard e Rude Reggae ancora insieme, protagonisti di un evento internazionale che promette di scuotere il panorama musicale italiano.

Out of Control Army: spicy ska from Mexico - 10 years tour - Con un seguito devoto in America Latina, Giappone, Germania, Spagna, Italia e Stati Uniti, tornano nel Regno Unito per il loro terzo tour, questa volta celebrando 10 anni di inarrestabile caos ska! Secondo genovatoday.it