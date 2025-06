Otto anni di processo per colpa di un’omonimia Il legale | Bastava guardare a chi erano intestati i bonifici contestati

Otto anni di ingiusta battaglia giudiziaria, un’odissea causata da un’omonimia e dalla negligenza nel verificare i dettagli: bastava guardare chi erano intestati i bonifici contestati. A Milano, una società energetica impeccabile si è trovata coinvolta in un muro di accuse ingiuste, mentre la verità si disperdeva tra errori e superficialità. La giustizia può davvero fallire così?

Milano, 15giugno 2025 – Otto anni intrappolato in un processo che “neanche sarebbe dovuto partire”. Un’odissea giudiziaria iniziata per un caso di omonimia: da una parte una società milanese nel ramo dell’energia, dall’altro una società con sede legale a Firenze di proprietà di due stranieri residenti a Scandicci. Stesso nome. La prima, pulita. La seconda, coinvolta in un’inchiesta su una frode carosello della Procura di Trieste. Ma a finire nei guai è stato l’imprenditore di Milano. Il legale. “Nessuno si è preoccupato di verificare che i bonifici contestati partivano dalla società toscana”, sottolinea l’ avvocato Renato Maturo, che dopo una lunga battaglia legale è riuscito ad arrivare a un’assoluzione con formula piena per non aver commesso il fatto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Otto anni di processo per colpa di un’omonimia. Il legale: “Bastava guardare a chi erano intestati i bonifici contestati”

