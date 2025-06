Ostellato ’sostenibile’ | il convegno con l’Università

Durante la Green Week, Ferrara ha ospitato un evento imperdibile: il convegno "O.S.T.E.L.L.A.T.O. – Opportunità Sostenibili per il Territorio", un momento di riflessione e condivisione dedicato a costruire un futuro sostenibile tra economia, lavoro e patrimonio archeologico. Al centro dell’attenzione, il delicato equilibrio tra tutela archeologica e sviluppo locale. Un’occasione unica per mettere in luce come la conoscenza del nostro passato possa guidare le scelte future, valorizzando le radici della nostra comunità.

Un pomeriggio di studio e condivisione per costruire futuro e memoria. A Palazzo Turchi di Bagno a Ferrara, per gli ostellatesi si è vissuto un’importante giornata di approfondimento in occasione della Green Week, con il convegno: "O.S.T.E.L.L.A.T.O. – Opportunità Sostenibili per il Territorio: Economia Locale, Lavoro, Archeologia, Tradizioni, Origini". Al centro del pomeriggio, il tema: " La tutela archeologica del territorio: un’attività fra passato e futuro", che ha offerto spunti preziosi sul valore della memoria storica per lo sviluppo sostenibile delle comunità. "Una sfida che come amministrazione abbiamo deciso di raccogliere – sottolinea il sindaco di Ostellato, Elena Rossi – Valorizzare il territorio nel totale rispetto dell’ambiente e in ottica di sostenibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ostellato ’sostenibile’: il convegno con l’Università

