Ospedale | Sorpreso a rubare nell' auto aggredisce il proprietario e poi scappa | interviene la polizia

Un episodio incredibile ha scosso Piazza Damiano Chiesa nella mattina di ieri: un uomo, evidentemente coinvolto in attività illecite, è stato sorpreso mentre tentava di rubare un'auto. La scena si è fatta ancora più intensa quando, nel tentativo di difendere il proprio cellulare, il proprietario ha cercato di bloccare il ladro, che però è riuscito a fuggire tra la confusione. La polizia intervenuta tempestivamente sta ancora indagando sull'accaduto, per garantire sicurezza e giustizia.

