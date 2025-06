Osimhen nuovo intrigo dalla Germania | c’entra la Juve

Victor Osimhen, protagonista indiscusso di questa calda sessione di mercato, torna al centro di un intrigo internazionale: dopo il prestito al Galatasaray, le ultime indiscrezioni dalla Germania svelano un sorprendente interesse della Juventus. Il futuro dell’attaccante nigeriano si fa sempre più incerto, e le mosse dei club coinvolti potrebbero ridefinire le sue sorti. Ma cosa sta realmente accadendo? La risposta potrebbe stupire gli appassionati e cambiare le regole del gioco.

