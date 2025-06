Osimhen l’ultima ora cambia tutto per il Napoli | ora non si torna più indietro

L'ultima ora scuote il mondo del calcio: Osimhen al centro di un'inaspettata svolta che potrebbe cambiare tutto per il Napoli. Il futuro dell’attaccante nigeriano si fa sempre più incerto, con l’Arabia Saudita all’offensiva e i club europei alla finestra. La trattativa si infiamma e, come riporta Fabrizio Romano, l’Al Hilal prepara un nuovo tentativo. È un momento decisivo: niente sarà più come prima.

Il futuro di Victor Osimhen continua a tenere banco in casa Napoli. Il centravanti nigeriano è tra i profili più ambiti del mercato internazionale e alcuni club sembrano pronti a tutto pur di strapparlo agli azzurri. L'attaccante nigeriano resta al centro del mercato. In tal senso, arrivano importanti aggiornamenti da Fabrizio Romano. L'Al Hilal insiste su Osimhen, pronto un nuovo tentativo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, l' Al Hilal non ha alcuna intenzione di abbandonare la pista Victor Osimhen. Il club saudita è convinto che nessun'altra squadra possa competere economicamente e intende sfruttare il vantaggio offerto dall'accordo sulla clausola rescissoria per avvicinarsi al Napoli.

