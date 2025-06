Osimhen Juve | non ci sono solo i bianconeri Un’altra italiana si iscrive alla corsa per il nigeriano ecco il nuovo ‘ostacolo’ per la dirigenza Scenario che cambia così!

Il calciomercato estivo si accende sempre di più, e Victor Osimhen resta al centro delle attenzioni di grandi club italiani. Se i bianconeri sembrano avere una carta da giocare, un’altra squadra nazionale si inserisce nella corsa, complicando ulteriormente la situazione. La sfida per il gigante nigeriano si fa più avvincente, portando nuove incognite alle strategie di mercato. Scopriamo quale sarà il prossimo capitolo di questa entusiasmante telenovela.

Osimhen Juve: non ci sono solo i bianconeri in corsa. Un’altra italiana vuole il nigeriano, ecco il nuovo ‘ostacolo’ per Comolli. Scenario che cambia. Il calciomercato estivo si infiamma attorno al nome di Victor Osimhen, il potente centravanti nigeriano destinato a essere uno dei pezzi più pregiati di questa sessione. Come riportato dal Corriere della Sera, il futuro dell’attaccante è un vero e proprio intrigo internazionale, con molteplici opzioni sul tavolo ma nessuna di semplice soluzione. La sua avventura al Galatasaray, dove è in prestito, scadrà il 30 giugno e il suo destino è tutto da scrivere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com