Osimhen Juve l’attaccante è fortemente corteggiato dal Galatasaray | il club turco ha presentato un’offerta da capogiro al nigeriano Tutti i dettagli della proposta monstre!

Il mercato si infiamma: Victor Osimhen, l’attaccante tanto ambito, sarebbe nel mirino del Galatasaray, che avrebbe presentato un’offerta da capogiro. La società turca non nasconde la sua voglia di assicurarsi le prestazioni del bomber nigeriano, forte anche delle recenti vittorie in Super Lig e Coppa di Turchia. Tutti i dettagli di questa proposta monstre, che potrebbe rivoluzionare gli equilibri del calciomercato, sono ancora avvolti nel mistero.

Osimhen Juve, il Galatasaray non scherza! La proposta avanzata all’attaccante nigeriano è semplicemente da capogiro: tutti i dettagli. Il Galatasaray è una serissima candidata ad accaparrarsi le prestazioni di Victor Osimhen. La conferma è arrivata attraverso l’indiscrezione che campeggia sul quotidiano turco Sabah. Fresco di double grazie alla conquista della Super Lig e della Coppa di Turchia grazie alle 37 reti in 41 partite disputate dal nigeriano, il club giallorosso ha deciso di tentare il tutto per tutto attraverso una mega offerta. Il sodalizio ha proposto uno stipendio annuale da 15 milioni di euro netti, maggiorati da altri 10 milioni derivanti da sponsorizzazioni e altre pubblicità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com