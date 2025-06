Osimhen Juve il bomber del Napoli monitorato con attenzione | cifre concorrenza e la posizione di De Laurentiis Spunta una certezza nel futuro dell’attaccante

Osimhen, il fulcro dell’attacco del Napoli e obiettivo di grandi club europei, continua a essere sotto stretta osservazione, alimentando sussurri di mercato e strategie di rilancio. La sua clausola da 75 milioni di euro attira la Premier League, ma anche la Juventus non perde di vista la situazione. Con De Laurentiis che tiene il suo punto fermo, il futuro dell’attaccante si costruisce tra cifre, concorrenza e possibilità di una svolta. Ma cosa riserverà il prossimo capitolo?

Osimhen Juve, il bomber del Napoli monitorato con attenzione: tutti gli aggiornamenti sul futuro del nigeriano. Il calciomercato Juve resta alla finestra per Osimhen. Il bomber del Napoli piace a tanti club di Premier League come Manchester United, Chelsea e Arsenal che potrebbero puntare sulla clausola da 75 milioni di euro. I bianconeri, invece, dovrebbero trovare una quadra col Napoli per portare a Torino l’attaccante nigeriano. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la Vecchia Signora sarebbe alla finestra per capire la fattibilità o meno dell’operazione che sembra essere molto complicata con De Laurentiis. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com