Osimhen in Arabia non si arrendono | pronta una nuova mossa Intanto la Juventus…

La saga di Victor Osimhen continua a tenere banco nel calciomercato: i club sauditi non si arrendono e preparano una nuova mossa, mentre la Juventus monitora con attenzione la situazione. L’attaccante nigeriano, ancora sotto contratto con il Napoli, resta al centro di voci e strategie, tra rifiuti e possibili sorprese. La sfida tra desideri e opportunità si fa sempre più avvincente, lasciando intendere che il futuro di Osimhen potrebbe riservare ancora molte sorprese.

L'attaccante nigeriano non ha ancora trovato una destinazione, con i club sauditi che non si arrendono: intanto i bianconeri restano sullo sfondo Continua la telenovela legata a Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano resta un caso nel Napoli, dopo l'ennesimo rifiuto all'Arabia Saudita, di qualche giorno fa. Dopo quasi un anno, lo scenario non è cambiato: Victor è ancora sotto contratto con gli azzurri, ma è un separato in casa e nessuna destinazione sembra accontentarlo realmente. A settembre scorso fu il Galatasaray in extremis a offrirgli un'opportunitĂ di giocare e proprio i turchi si starebbero facendo avanti insistentemente per riportarlo in rosa a titolo definitivo.

