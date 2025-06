Orvieto è caso nazionale Muore commerciante di 66 anni | Cercati invano i defibrillatori

Orvieto, 15 giugno 2025 – Una tragedia che sconvolge la città e riaccende il dibattito sulla sicurezza pubblica: un commerciante di 66 anni muore cercando invano un defibrillatore, simbolo di un progetto cardioprotetto che si rivela un fallimento. Tra accuse reciproche e scaricabarile politico, i cittadini si chiedono come sia potuto succedere, mentre le telecamere catturano un episodio che mette in discussione l’efficacia delle promesse fatte. La domanda è: quanto ancora bisognerà attendere per un cambiamento reale?

Orvieto, 15 giugno 2025 – C’era una volta la città cardioprotetta ed ora c’è solo un gioco politico allo scaricabarile mentre Orvieto finisce nelle trasmissioni televisive in prima serata per l’imbarazzante fallimento di quello che, sulla carta, avrebbe dovuto essere un progetto all’avanguardia. Come spesso accade nelle più sconfortanti vicende di inconcludenza e sperpero di denaro, c’è voluta una tragedia per far accendere di nuovo i riflettori sull’ambiziosa iniziativa di fare di Orvieto una città all’avanguardia nella cardioprotezione. Dopo la morte per arresto cardiaco del commerciante 66 enne Massimo Burla ora la discussione sul fallimenti di quel costoso progetto è diventato il tema del giorno, soprattutto dopo che le telecamere di due trasmissione Mediaset si sono occupate del caso, incalzando anche la sindaca Tardani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Orvieto è caso nazionale. Muore commerciante di 66 anni: “Cercati invano i defibrillatori”

In questa notizia si parla di: orvieto - caso - nazionale - muore

Una percentuale al di sotto della media nazionale, che si sta delineando intorno al 30%. Vai su Facebook

Orvieto è caso nazionale. Muore commerciante di 66 anni: “Cercati invano i defibrillatori”; Orvieto - Morte Massimo Burla, il caso questa sera a Fuori dal Coro: l'uomo poteva essere salvato?; Morto a Orvieto l’ex deputato e giornalista Alì Rashid.

Ali Rashid muore nella sua casa di Orvieto

Si legge su lanazione.it: Ali Rashid è stato segretario nazionale dell’Unione Generale degli Studenti Palestinesi, ha fatto parte dell ...