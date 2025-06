Ortomercato frasi choc di Ferrero | Ogni notte 200 scavalcamenti Ma chi entra poi non ruba in città

Ogni notte, l’Ortomercato di Milano si trasforma in un teatro di intrighi e sorprese con 200 scavalcamenti non autorizzati. Cesare Ferrero, presidente di Sogemi, rivela che questi ingressi clandestini persistono, alimentando preoccupazioni su lavoro nero e sicurezza. Ma cosa si nasconde dietro queste mura? Scopriamo insieme un mondo nascosto che mette in discussione la gestione di un cuore pulsante dell’economia milanese.

Milano, 15 giugno 2025 – Duecento scavalcamenti o ingressi non autorizzati, che dir di voglia, ogni notte all’interno dei cancelli dell’Ortomercato di via Lombroso. Cesare Ferrero, presidente di Sogemi (la società controllata dal Comune che gestisce i Mercati generali milanesi) durante la commissione Lavoro, Antimafia e Partecipate di venerdì ammette che gli ingressi abusivi non solo continuano a esserci, per lavoro in nero ma anche per acquisti di frutta e verdura in nero, ma aggiunge che lui finora non se si è sentito di contrastare il fenomeno con sistemi repressivi come l’elettrificazione dei cancelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it