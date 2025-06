Orsini | Ora azioni forti Ecco il piano da 8 miliardi

Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, lancia un appello urgente dal convegno di Rapallo: azioni forti e immediate sono imprescindibili per rilanciare l’Italia. Con un piano da 8 miliardi nei prossimi tre anni, il focus è su un “overboost” industriale e sulla corsa al nucleare, che non può più attendere. È giunto il momento di agire subito per trasformare le sfide in opportunità concrete.

RAPALLO (Genova) "Servono delle azioni forti, serve farle subito": dal convegno di Rapallo degli industriali under 40, il presidente Confindustria, Emanuele Orsini, rilancia il suo appello a mettere in campo "un piano da 8 miliardi per i prossimi tre anni". Serve "un piano industriale straordinario del Paese" scandisce chiaramente, serve "un overboost pazzesco" E poi bisogna "correre velocemente" sul nucleare, che non può essere "un tema politicizzato", perché il grande tema oggi è l‘incertezza, compresa quella energetica: "È ovvio che le nostre imprese sono in difesa e guardano gli investimenti con attenzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Orsini: "Ora azioni forti". Ecco il piano da 8 miliardi

In questa notizia si parla di: piano - orsini - azioni - forti

Orsini lancia da Bologna il piano per l’export: “Industria italiana da rilanciare con urgenza” - Da Bologna, Orsini presenta un piano urgente per il rilancio dell'export dell'industria italiana. In vista dell'assemblea di Confindustria, i temi cruciali includono la sicurezza sul lavoro, la transizione energetica, l'impatto dei dazi e il ruolo dell'Europa nella crescita economica.

Orsini: 'Servono azioni forti, e farle subito'. 'Il Paese ha bisogno di 'un piano industriale straordinario' #ANSA Vai su X

Il piano di Netanyahu mira a colpire il programma nucleare e destabilizzare Teheran. Ma è una strategia che poggia su tre presupposti rischiosi Vai su Facebook

Orsini al governo: 'Servono azioni forti, e farle subito'; Orsini: Ora azioni forti. Ecco il piano da 8 miliardi; Orsini: «Servono azioni forti, e farle subito. Mi auguro sindacati al nostro fianco su alcuni temi.

Orsini: "Ora azioni forti". Ecco il piano da 8 miliardi

Lo riporta quotidiano.net: "Servono delle azioni forti, serve farle subito": dal convegno di Rapallo degli industriali under 40, il presidente Confindustria, Emanuele Orsini, rilancia il suo appello a mettere in campo "un piano ...