Orsi in Trentino | Eleonora Angeli propone una modifica del Pacobace

In Trentino, la presenza degli orsi richiede un equilibrio delicato tra conservazione e sicurezza. Eleonora Angeli propone un’innovativa modifica al Piano di gestione degli orsi (Pacobace), consentendo alla pubblica amministrazione di intervenire tempestivamente sui casi di esemplari “noti per la loro pericolosità latente”. Questa strategia mira a prevenire tragedie, proteggendo le comunità senza compromettere il fragile ecosistema alpino. È...

Modificare il Piano gestione degli orsi (Pacobace) per adattarlo alle esigenze del territorio trentino e permettere alla pubblica amministrazione di agire più velocemente per affrontare i casi degli esemplari "noti per la propria pericolosità latente, prima che si verifichi la tragedia".

