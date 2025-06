Orrore ad Arezzo | stacca la lingua a morsi alla compagna durante una lite in piazza

Un episodio di inaudita violenza scuote Arezzo: nella notte tra il 14 e il 15 giugno, una lite in piazza Guido Monaco si è trasformata in un gesto orribile e sconvolgente. Un uomo, durante un alterco con la sua compagna, ha compiuto un gesto estremo, staccandole la lingua con un morso. Una scena agghiacciante che ha lasciato i presenti senza parole e sollevato immediatamente preoccupazioni e interrogativi sulla sicurezza pubblica.

Violenta aggressione nella notte in piazza Guido Monaco. Un episodio scioccante si è verificato ad Arezzo nella notte tra il 14 e il 15 giugno, dove una lite tra una coppia si è trasformata in un'aggressione brutale. Un uomo ha staccato la lingua alla compagna con un morso, lasciandola gravemente ferita davanti agli occhi attoniti di diversi testimoni. La ricostruzione dei fatti. L'aggressione è avvenuta in piazza Guido Monaco, nel pieno centro della città. Durante una discussione accesa, l'uomo ha morso la donna con tale violenza da reciderle parte della lingua. Una giovane presente sulla scena ha raccolto il pezzo di lingua caduto a terra, contribuendo al successivo intervento medico.