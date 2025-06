Orrore ad Arezzo | stacca la lingua a morsi alla compagna durante una lite in piazza

Un episodio di violenza inaudita ha sconvolto Arezzo nella notte tra il 14 e il 15 giugno, lasciando la città sotto shock. Durante una lite in piazza Guido Monaco, un uomo ha compiuto un gesto crudele e sconvolgente, staccando la lingua alla propria compagna con un morso. La scena, testimoniata da numerosi passanti, evidenzia ancora una volta la necessità di interventi contro la violenza domestica e le aggressioni impulsive. La questione richiede attenzione e azioni immediate per prevenire tragedie come questa.

Violenta aggressione nella notte in piazza Guido Monaco. Un episodio scioccante si è verificato ad Arezzo nella notte tra il 14 e il 15 giugno, dove una lite tra una coppia si è trasformata in un'aggressione brutale. Un uomo ha staccato la lingua alla compagna con un morso, lasciandola gravemente ferita davanti agli occhi attoniti di diversi testimoni. La ricostruzione dei fatti. L'aggressione è avvenuta in piazza Guido Monaco, nel pieno centro della città. Durante una discussione accesa, l'uomo ha morso la donna con tale violenza da reciderle parte della lingua. Una giovane presente sulla scena ha raccolto il pezzo di lingua caduto a terra, contribuendo al successivo intervento medico.

In questa notizia si parla di: piazza - arezzo - orrore - stacca

