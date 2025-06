Orgoglio salernitano a Firenze | il Pitti Pizza and Friends il 20 giugno conquista il Poggio Imperiale

Orgoglio salernitano a Firenze: il Pitti Pizza and Friends il 20 giugno conquista il Poggio Imperiale. La storica villa medicea si trasformerà in un palcoscenico di sapori e allegria, dove le eccellenze italiane si incontrano per celebrare la pizza e la convivialità . Un’occasione imperdibile per vivere l’estate toscana con gusto e passione, unendo tradizione e innovazione in un’atmosfera unica. Non mancate a questa festa straordinaria!

Firenze si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate per gli amanti della pizza e non solo: il Pitti Pizza and Friends, che venerdì prossimo, 20 giugno, animerà il suggestivo scenario del Poggio Imperiale, storica villa medicea Patrimonio dell'Umanità UNESCO

Il Pitti Pizza and Friends torna a Firenze: sapori, solidarietà e musica al Poggio Imperiale il 20 giugno Un grande evento tra gusto, beneficenza e spettacol

Firenze si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate per gli amanti della pizza e non solo: il Pitti Pizza and Friends, che venerdì prossimo, 20 giugno