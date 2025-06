Ore d’ansia per il sindaco di Rimini | I miei famigliari in Iran sotto le bombe

Ore d'ansia per il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, mentre i bombardamenti israeliani sull'Iran scatenano una crisi senza precedenti. Con familiari ancora in Iran sotto le bombe, ogni secondo diventa un peso insopportabile. La tensione cresce e l’intera comunità internazionale guarda preoccupata a un conflitto che rischia di tracciare nuove linee di guerra nel Medio Oriente. A...

Rimini, 15 giugno 2025 – Sono ore d’ansia queste per Jamil Sadegholvaad, dopo i bombardamenti dell’esercito israeliano contro l’Iran e l’immediata reazione delle truppe di Teheran. È soltanto l’inizio di un nuovo fronte della guerra in Medio Oriente, e il sindaco di Rimini vive con grandissima apprensione quanto sta accadendo. Sadegholvaad in Iran, dove è nato e cresciuto suo padre Mahmood (scomparso un anno fa) ha ancora tanti famigliari. “A Shiraz, una delle città bombardate da Israele, vivono i miei zii e i miei cugini. Ero a Shiraz appena un mese fa: ero andato a trovare i miei parenti”. Da quando è scoppiato il conflitto tra Israele e Iran, Sadegholvaad è in contatto costante con i parenti che abitano a Shiraz. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it